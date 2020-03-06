إدلب.. مظاهرة مؤيدة لتركيا عقب اتفاق وقف إطلاق النار

إدلب / الخليج 365
نظم أهالي مدينة إدلب شمال غربي سوريا، الجمعة، مظاهرة مؤيدة لتركيا عقب عقدها اتفاقا مع روسيا يقضي بوقف إطلاق النار في المنطقة.
واجتمع المتظاهرون في مركز مدينة إدلب، حيث أكدوا على تضامنهم مع تركيا، مطالبين القوات المسلحة التركية بمواصلة وجودها العسكري بالمنطقة.
ورفع المتظاهرون أعلام الثورة السورية، كما رددوا شعارات من قبيل "الثورة مستمرة"، و"الشهداء الأتراك إخوتنا ونشعر بالأسف عليهم"، و"بشار الأسد مجرم حرب، مكانه محكمة لاهاي"، و"الأسد وبوتين شركاء في الجريمة".
كما رفع المشاركون الأعلام التركية خلال التظاهرة، ورددا هتافات داعية لاستمرار تواجد القوات المسلحة التركية في المنطقة.
والخميس، عقد الرئيسان التركي أردوغان والروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.
ومن أبرز بنود بيان مشترك صدر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.
وإطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.
وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا الأسبوع الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".
وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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