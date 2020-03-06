الغنوشي يتهم كتلة الحزب الدستوري الحر بعرقلة نشاط البرلمان

تونس / شيماء المناعي / الخليج 365



اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الجمعة، بعض النواب من كتلة "الحزب الدستوري الحرّ" (ليبرالي معارض) بتعمد استغلال ثغرات في القانون الداخلي للبرلمان من أجل عرقلة نشاطه.



جاء ذلك في تصريح صحفي للغنوشي على هامش مشاركته في ملتقى نظمته "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بمناسبة اليوم الوطني للمبلغ عن الفساد.



وقال الغنوشي، للصحفيين، إنّ "هناك ثغرات استفاد منها بعض النواب لإرباك عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) وبالتالي المطلوب من رئاسة المجلس توفير الظروف الكاملة لعمل المجلس في أحسن الظروف".



وأوضح الغنوشي أن بعض أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 مقعدا من217) التي تقودها عبير موسى يسعون إلى إرباك عمل مجلس نواب الشعب، وتعطيل المرفق العام.



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يذكر أن النائبة موسى طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لـ"حركة النهضة"، التي يرأسها النهضة.



وأضاف الغنوشي: "عهدنا إلى لجنة جديدة القيام بتطوير النظام الداخلي للبرلمان حتى تتوفر في المجلس الظروف الكاملة لأداء عمله".

وتابع: "سيتم تعديل النظام الداخلي من أجل التشديد ووضع ضوابط أكثر وصلاحيات أكبر لرئاسة المجلس لضمان عمله في أحسن الظروف".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من النائبة عبير موسى أو كتلتها على اتهامات الغنوشي.

وكثيرا ما تتعطل جلسات البرلمان التونسي في الفترة الأخيرة؛ نتيجة المناوشات بين النواب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.