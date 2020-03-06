لبنان.. تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلن لبنان، الجمعة، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس/آذار الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من فيروس "كورونا".

وأصدرت لجنة "متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا" (حكومة) بيانا يتضمن سلسلة مقررات للحد من انتشار الفيروس، بعد اجتماعها اليوم، في مقر الحكومة وسط بيروت.

وبناء على مقررات اللجنة، يستمر التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها (مدارس، معاهد، جامعات) بالإقفال حتى 14 مارس/آذار الجاري.

ودعت اللجنة أيضا الى إغلاق مراكز الترفيه (الأندية الرياضية، الملاهي الليلية، دور السينما..) وكافة أماكن التجمعات.

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ولفتت إلى ضرورة التواصل مع كافة المراجع الدينية لمعالجة موضوع الاكتظاظ في دور العبادة.

والجمعة الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني طارق المجذوب، تعليق الدوام في جميع المؤسّسات التعليميّة حتى نهاية 8 مارس/آذار، كإجراء احترازي من الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن من أن "كورونا" خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلاد.

وحتى إحصاءات الجمعة، أصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.