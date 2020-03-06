إصابات كورونا ترتفع في فلسطين لـ16 وفي لبنان لـ22

أيسر العيس - وسيم سيف الدين / الخليج 365
ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين إلى 16 وفي لبنان إلى 22، حسب أرقام رسمية الجمعة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، عبر بيان، إن "عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 16مصابا بعد تسجيل 9 إصابات جديدة في بيت لحم".
وفي لبنان، أعلن مستشفى رفيق الحريري (حكومي) بالعاصمة بيروت، ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 22 بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.
وأوضح المستشفى، عبر بيان، أنه تم إجراء فحوصات مخبرية لـ127 حالة، وبينت النتائج 121 حالة سلبية و6 حالات إيجابية.
وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.
وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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