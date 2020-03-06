لبنان.. إجلاء نازحين سوريين من خيام غمرتها مياه الأمطار

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أجلت فرق الصليب الأحمر اللبناني، الجمعة، مئات النازحين السوريين من خيمهم بعد أن غمرتها سيول الأمطار في مخيمات عكار شمال البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن فرق الصليب الأحمر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدأت إجلاء النازحين من مخيمات عدة في بلدات تلعباس الغربي وبلانة الحيصة ودير دلوم وعرقة في محافظة عكار.



وأشارت الوكالة إلى أن الفرق الإنسانية والجمعيات الشريكة للأمم المتحدة (المختصة بمساعدة النازحين) تعمل على تأمين أماكن بديلة لايواء هذه العائلات بشكل مؤقت؛ لحين إنتهاء المنخفض الجوي.



ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.