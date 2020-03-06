الوحدة يهزم ضمك بثلاثية

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكَّن الفريق الأول بنادي الوحدة من إحباط تقدُّم ضمك، وتحويل النتيجة من تأخُّر بهدف إلى فوز (3 2)، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في إطار الجولة الحادية والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده للنقطة السادسة والثلاثين، فيما تجمد رصيد ضمك عند النقطة السابعة عشرة.