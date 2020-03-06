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التعادل السلبي يخيم على مباراة الرائد والفتح

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت فريق الرائد بضيفه الفتح اليوم الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الرائد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس، كما رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

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