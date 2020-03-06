شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض»: فيديو استقبال حالة «كورونا» توعوي فقط ولم نُسجل أي إصابات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت مديرية الشؤون الصحية بالرياض، وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد، موضحة أن مقطع الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن تعامل طبيب بأحد المستشفيات مع حالة مصابة بالفيروس ما هو إلا في إطار الحملات التوعوية التي تقوم بها الوزارة على منصات التواصل.

وأوضحت «صحة الرياض» على حسابها الرسمي في “تويتر” أن ذلك المقطع توعوي لإبراز جهود صحة الرياض بالخرج في تجهيزات الفرز البصري ومكافحة العدوى وتؤكد بأنه لا توجد أي حالات كورونا تذكر – ولله الحمد-.

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