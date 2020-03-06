رغم شبح كورونا.. الأردنيون يحيون الفجر العظيم دعما للفلسطينيين

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لم يمنع شبح فيروس كورونا القاتل الأردنيين من إحياء فعاليات "الفجر العظيم" دعما للمرابطين في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي.
فقد أقام المئات من المصليين صلاة الفجر اليوم الجمعة في مسجد عاصم بن ثابت بالعاصمة الأردنية عمان وعدة مساجد أخرى في البلاد.
وكان نشطاء قد دعوا للتضامن مع المرابطين في القدس عبر فعاليات "الفجر العظيم"، وذلك عبر أداء صلاة الفجر في المساجد بالأردن، وجاء في الدعوة التي وجهها النشطاء: "لنلبي نداء المرابطين في ساحات الأقصى والمسجد الإبراهيمي، فهذا نداء الأقصى يلبيه شباب يعشقونه وينبضون بنبضه في أرض الحشد والرباط".
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مقدم من أ ف ب
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أهالي غور الأردن يتخوفون من ضم أرضهم إلى إسرائيل بعد فوز نتانياهو
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وفي وقت سابق، أوصى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، بمنع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، من الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.
وأهابت دائرة الأوقاف الإسلامية بجميع المصلين والوافدين للصلاة في المسجد الأقصى والمساجد الأخرى في صلوات أيام الجمعة وكافة الصلوات "اتباع كافة إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس".
المصدر: وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.