تعقيم "المهد" ببيت لحم.. و"الحسيني": أبواب كنيسة القيامة مفتوحة (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

قال أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس أديب جودة الحسيني، إن كنيسة القيامة أبوابها مفتوحة حتى هذه اللحظة وتستقبل زوارها كالمعتاد، مؤكدا إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم لمدة أسبوعين، بأمر من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، فضلًا عن إغلاق جامعة بيت لحم، والتي تعد من أكبر وأشهر جامعات فلسطين.

وحصلت "الوطن" على صور للفرق الطبيبة في أثناء تعقيم كنيسة المهد في بيت لحم:

وتابع الحسيني، في حديثه لـ"الوطن"، أنه جرى إغلاق المعابر لبيت لحم وإغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد أيضا، وإلغاء الندوات والتجمعات، مشيرا إلى قرار رئيس الوزراء المقرر العمل به بداية من صباح اليوم، والذي يتمثل في:

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- إغلاق كل المرافق التعليمية.

- إغلاق الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى.

- ندرس إغلاق المعابر.

- تمنع أي مظاهر للتجمهر والتجمع.

- منع الاحتكار.

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- إلغاء كامل حجوزات السياح.

- إلغاء المناطق السياحية.

- إلغاء المؤتمرات المحلية والدولية.

- منع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا المخولين.

- يبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من صباح الغد الجمعة.

- نشر قوى الأمن في كل المحافظات.

- مدة حالات الطوارئ 30 يوما.

كان أمين مفتاح كنيسة القيامة وحامل ختم القبر المقدس أديب جودة الحسيني، قال في تصريحات لـ"الوطن"، إن إسرائيل تشهد حالة من الفزع والخوف من انتشار فيروس كورونا، فالطرقات شبه خالية، والمواطنون أصبحوا يفضلون المكوث في المنازل، لكن كنيسة القيامة أبوابها مفتوحة للجميع ولا تمنع أي شخص أو مجموعة من الدخول إليها، إنّما إذا شعرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنّ المرض بدأ بالانتشار فيها طبعا ستتخذ خطوات وقائية وجميع الإجراءات لمنع انتشار المرض ومنها منع الدخول برا وبحرا وجوا أيضا.