شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية التونسى: العبوة المستعملة فى العملية الإرهابية تقليدية الصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية التونسى هشام المشيشي، إن الإرهابيين استخدموا عبوة ناسفة تقليدية الصنع فى العملية الإرهابية التى استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس العاصمة اليوم الجمع، وأسفرت عن استشهاد شرطى وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن ومواطنة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده، مساء اليوم، بمقر الوزارة أن حالة المصابين مستقرة ولا تنبئ بخطورة، مشيرا إلى أن الملازم أول "توفيق محمد الميساوي" شهيد العملية (52 عاما) كان ضابطا بالإدارة العامة لوحدات التدخل.

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ولفت إلى أن العملية الإرهابية استهدفت قوات أمنية كانت تؤمن الطريق العام، مؤكدا أن الأبحاث جارية بشأن كشف هوية الإرهابيين الاثنين.

واعتبر أن العملية تدل على هزيمة واندحار المجموعات الإرهابية أمام نجاحات المؤسستين الأمنية والعسكرية، مشددا على أنها لا تزيدهم إلا إصرارا على مطاردة بقايا الإرهابيين فى جحورهم والقيام بكامل الإجراءات المطلوبة لتحديد هويات المنفذين.