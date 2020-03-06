شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تدعو المواطنين للإفصاح عن زيارتهم لإيران تفاديا للعقوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة السعودية، مواطنيها إلى الإفصاح عن التواجد فى إيران خلال الأربعة عشر يوما الماضية قبل نهاية يوم السبت، تفاديا لتطبيق العقوبات.

جاء ذلك فى تغريدة على حساب الوزراة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة.

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ويأتى هذا التنبيه بعد أن ندد مصدر سعودى مسؤول، أمس، بسلوك إيران لقيامها بإدخال سعوديين إلى أراضيها دون ختم جوازاتهم، داعياً جميع المواطنين الذين عادوا من طهران خلال الأسابيع الماضية للإفصاح عن ذلك.

وحث المصدر المسؤول جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، إلى الإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجانى 937 المخصص للبلاغات الخاصة لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.