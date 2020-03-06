شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر تونسى: كمية كبيرة من المتفجرات استخدمت فى العملية الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناطق الرسمى باسم الفرع القضائى للإرهاب سفيان السليطى، إن الإرهابيين منفذى عملية البحيرة 2 قرب السفارة الأمريكية التى أسفرت عن استشهاد أمنى وإصابة 4 آخرين ومواطنة، استعملا كمية كبيرة من المتفجرات والدراجة النارية التى كانا على متنها كانت بدورها مفخخة.

وأفاد السليطي، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، بمستشفى قوات الأمن الداخلى بالمرسى حيث وقع نقل المصابين، بأنه تم التشخيص فى مسرح الجريمة من أجل تحديد هوية منفذى العملية، مضيفا أنه لم يقع التأكد بعد، إن كان الإرهابيان من منطقة الكرم (القريبة من موقع الجريمة) أم لا.

وذكر أن العملية الإرهابية التى وقعت هذا الصباح قرب السفارة الأمريكية بتونس (البحيرة 2) أسفرت عن وقوع شهيد من الأمنيين من مواليد سنة 1968، و5 إصابات منها أربع لأمنيين "حالتهم مستقرة وهم فى وعييهم" والحالة الخامسة لمواطنة كانت على متن سيارتها وأصيبت بأضرار بسيطة على مستوى العينين.