شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصحة اللبنانية، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 22 حالة، وذلك حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز عربية، فى خبر عاجل منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريسوس من أن بعض البلدان لا تتعامل بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة الوباء.

وحذر من أن "قائمة طويلة" من البلدان التي لا تفعل ما يكفي لمحاربة فيروس كورونا، قائلا "هذا ليس تمرينًا، هذا ليس وقت الاستسلام، ليس وقت البحث عن أعذار" لكنه لم يسم البلدان المستهدفة بكلامه.

وفى ذات السياق الولايات المتحدة، سلطت كبرى نقابة الممرضين الضوء على حالة العديد من المستشفيات غير المستعدة لمواجهة الوباء وعبرت عن القلق إزاء نقص المعدات والمعلومات لدى العاملين في الرعاية الصحية وعدم حصولهم على التدريب اللازم.

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وبدأت السلطات بإخضاع ركاب سفينة "جراند برنسيس" قبالة كاليفورنيا للفحص لمعرفة إن كانت توجد بينهم إصابات بفيروس كوفيد-19. يوجد على متن السفينة السياحية نحو 3500 شخص وتملكه الشركة نفسها التي تملك سفينة "دايموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي في فبراير في اليابان. وقد أصيب أكثر من 700 من ركاب تلك السفينة بالفيروس وتوفي ستة منهم.

وقالت وكالة "فرانس بريس" إن بكين أبلغت الجمعة عن 30 حالة وفاة جديدة، وهو أدنى عدد منذ 27 فبراير. لكن المسؤولين يشعرون بالقلق إزاء مخاطر إعادة إدخال الفيروس مع قادمين من دول أجنبية. وقد سجلت في الصين 36 إصابة مستوردة من إجمالي 80552 حالة.

وسجلت إيطاليا من ناحية أخرى،41 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، وبالتالي ارتفع الرقم الإجمالى إلى 148 شخص، حسبما قال المفوض الحكومى لطوارئ فيروس كورونا، أنجيلو بوريلى.