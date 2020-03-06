شكرا لقرائتكم خبر عن منع حاملي الجواز الفرنسي والإسباني من دخول العراق عقب انتشار وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت خلية الأزمة في العراق منع حاملي الجواز الفرنسي والإسباني من دخول العراق حتى إشعار آخر، عقب انتشار وباء كورونا وفق ما ذكرته شبكه سكاي نيوز فى خبر عاجل.

وفى وقت سابق أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان على البياتي، اليوم الجمعة، مغادرة أول شخص مصاب بفيروس كورونا المستشفى بعد الشفاء التام فى بغداد، وقال البياتى - فى بيان، "السومرية نيوز" ، "إن أول شخص مصاب بفيروس كورونا غادر المستشفى بعد الشفاء التام فى بغداد".

وأضاف، أن ذلك اول دليل على الشفاء الذاتى للمصابين فى العراق، علمًا بأن الباقين أيضا بصحة جيدة وحالات الوفاة كانت بمصابين لديهم أمراض مزمنة متقدمة أخرى.

واعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس، عن تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في كركوك وواسط، وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان، إنه "تأكيد الإصابة لثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالتان في كركوك والثالثة في محافظة واسط".

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وأضاف أنه "تمّت متابعة الحالات والملامسين من قبل ملاكات وزارة الصحة والبيئة وهم الآن يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة التي خُصِّصت لهذا الغرض".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على "تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة والتي من شأنها تقليل احتمالية انتقال العدوى وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المخالفين".

واعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق الى 35 اصابة.