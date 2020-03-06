شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات نموذجية اتخذتها الإمارات لمواجهة "كورونا".. و13 اشتراطا للمكافحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة جملة من الإجراءات النموذجية للحد من انتشار عدوى "كورونا"، وبحسب ما أوضحت البيان، جاء في مقدمة تلك الإجراءات تعميم أجهزة الكشف الحرارى بمنافذ ومطارات الدولة .





وأيضا تم الإعلان عن امتلاك مخزون استراتيجى من المستلزمات الطبية رفع جاهزية المختبرات المؤهلة لعمل الفحوصات الفيروسية، والتنسيق المستمر مع منظمة الصحة العالمية ومراكز الأبحاث وتخصيص مركز للتواصل باللغة الصينية للاستفسار عن المرض وذالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها .





ونشرت صحيفة البيان الإماراتية إنفو يوضح كل المعلومات الخاصة بفيروس كورونا، وطرق الوقاية منه وكيفية تطبيق الحجر المنزلى.





كما يوضح الانفو أبرز أعراض الإصابة وهى التهاب الحلق وصداع بالرأس وارتفاع بدرجة حرارة الجسم والسعال الجاف والصداع ، وعلى المريض الذى يشعر بهذه الأعراض أن يتواصل مع الرعاية الصحية ويتجنب الاختلاط بالآخرين، ويضع كمامة ، ويهتم بغسل اليدين لمدة 20 ثانية بالماء والصابون والمعقمات الكحولية .





وحدد دليل اشتراطات الحجر الصحي ـ "كوفيد 19"، الذي صدر مؤخراً، 13 اشتراطاً ومعياراً لمكافحة العدوى والحد من انتشارها، ويتمثل الهدف العام من الدليل في السيطرة على انتشار الأمراض المعدية من خلال تقليل التعرض للمرضى أو المحتمل إصابتهم بالمرض، فيما تتمثل الاهداف الخاصة للدليل في منع ومكافحة انتشار الأمراض المعدية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية المجتمع عن طريق حظر التعرض للأشخاص الذين يعانون أو قد يكون لديهم مرض معد، كذلك منع حدوث تفشي الأمراض المعدية الخطيرة، وتقليل تكلفة الرعاية الصحية.

وتشمل اشتراطات ومعايير مكافحة العدوى والحد من انتشارها:

وجود معقم للأيدي معلق على جدران الأماكن اللازم توفره فيها.

وجود صابون للأيدي معلق على جدران الأماكن اللازم توفره فيها.

وجود محارم ورقية معلقة على جدران الأماكن اللازم توفرها فيها.

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وجود معدات الطعام ذات الاستخدام الواحد.

وجود أدوات النظافة الشخصية ذات الاستخدام الواحد.

وجود معدات وأدوات الحماية الشخصية لكل من «الأشخاص الموضوعين تحت الحجر، الطاقم الطبي، ضباط الارتباط من الجهات المعنية، الزوار» كالقناع الواقي والرداء الواقي وكذلك القفازات».

وجود حاويات لرمي المخلفات الطبية وآلية واضحة للتخلص منها.

وجود سجل للحضور والانصراف للزوار لمراقبة حركة الدخول والخروج.

وجود آلية لغسل وتنظيف ملابس وأغطية السرائر للأشخاص الموضوعين تحت الحجر.

وجود الإرشادات الوقائية معلقة في جدران جميع الغرف وفي المداخل والمخارج وكذلك في الممرات.

وجود غرفة عزل مجهزة ومطابقة لجميع المعايير والاشتراطات في مكان الحجر الصحي، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحين إتمام عملية نقل الشخص المصاب إلى منشأة صحية في حال ظهرت عليه أعراض مرضية.

وجود نظام تهوية أو تكييف منفصل لكل غرفة.

وجود عيادة مرخصة ومجهزة لمتابعة الحالات وتوفير الدعم الطبي والنفسي اللازم او توفير عيادة متنقلة.