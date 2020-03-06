"الأغذية العالمي" يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب

جنيف/بيرم ألتوغ/الخليج 365

رحبت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إليزابيث بيرز، باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب السورية، الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكتب اللأمم المتحدة في جنيف السويسرية، الجمعة.

وقالت بيرز: "يرحب برنامج الأغذية العالمي باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الذي دخل حيز التنفيذ".

وأشارت إلى أن السنة العاشرة للأزمة السورية شهدت أكبر أزمة إنسانية في إدلب، لافتة إلى نزوح مليون شخص من مناطقهم.

وأوضحت بيرز أن الوضع في المنطقة "هادئ نسبيا"عقب اتفاق وقف إطلاق النار، حسب المعلومات الواردة منها صباح اليوم .

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وشددت على ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون انقطاع.

والخميس، عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان و الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.

ومن أبرز بنود بيان مشترك صدر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام.

وإطلاق دوريات تركية وروسية في 15 مارس/آذار الجاري على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا الأسبوع الماضي جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية المتمركزة هناك في عدد من النقاط وفق اتفاق سوتشي لـ"وقف التصعيد".

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