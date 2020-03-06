النمسا تقترح إنشاء "منطقة سلام" في سوريا

فيينا / الخليج 365

اقترح المستشار النمساوي سباستيان كروز، الجمعة، إنشاء "منطقة سلام" شمالي سوريا كحل لأزمة طالبي اللجوء من هذا البلد العربي.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي أكد خلالها ضرورة أن يؤدي الاتحاد الأوروبي دورا أكثر فعالية في الملف السوري.

ولفت إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي وضع خطة خاصة به للحل في سوريا، مضيفا: "الحل، قد يكون ممكنا من خلال إنشاء منطقة سلام في سوريا، والأفضل أن تكون في شمالي البلاد".

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وأكد على أهمية أن تبحث الأمم المتحدة موضوع المنطقة المذكورة، لافتا إلى أنه "يوجد حوالي 6 ملايين سوري نازح داخل البلاد يستحقون العيش في منطقة محمية كهذه".

وفيما يخص طالبي اللجوء على الحدود التركية اليونانية، ادعى كروز أن هؤلاء مهاجرون وليسوا طالبي لجوء، وأنهم لن يتمكنوا من اللجوء إلى اليونان.

وأكد ضرورة حماية الاتحاد الأوروبي لحدوده الخارجية أمام تدفق طالبي اللجوء، وتشديد الرقابة بين حدوده الداخلية في حال عجزه عن حماية الحدود الخارجية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.