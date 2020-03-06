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وزير الدفاع التركي يتفقد القوات على الحدود مع سوريا

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هطاي (تركيا) / الخليج 365

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، جولة تفقدية لمقر عملية "درع الربيع" في ولاية هطاي جنوبي البلاد، وعددا من الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود السورية.

ورافق أكار في جولته كلا من رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائدا القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك أقيوز.

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وتفقد أكار والقادة المرافقون الوحدات المنتشرة على الحدود السورية، ومن ثم توجهوا إلى مقر القيادة التكتيكية في الجيش الثاني المسؤول عن إدارة العمليات في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وأطلقت تركيا عملية "درع الربيع" العسكرية، ضد قوات النظام السوري في إدلب، ردا على اعتداء الأخيرة على القوات التركية، في 27 فبراير/شباط الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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