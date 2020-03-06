إصابة متظاهرين وعدد من قوات الأمن في مواجهات وسط بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أصيب 7 متظاهرين وعدد من عناصر الأمن، الجمعة، قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد، في مواجهات بين الطرفين، حسب مصادر طبية وأمنية.

وقال مسؤول صحي يعمل في دائرة صحة الرصافة ببغداد (حكومية)، للأناضول، إن "ما لا يقل عن 7 متظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق جراء قنابل وغازات مسيلة للدموع أطلقتها قوات الأمن".

وأوضح المصدر أن "بعض المتظاهرين أصيبوا بكرات حديدة".

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد (التابعة للجيش) تعرض قوات أمنية لإطلاق نار مباشر من ساحة الخلاني.

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وقالت القيادة، في بيان لها، إن "قواتهم تعرضت لإطلاق نار مباشر من داخل المتظاهرين في ساحة الخلاني؛ ما أدى إلى جرح عدد من عناصرها (لم تحدده)؛ حيث تم نقلهم إلى المستشفى".

ودعت القيادة "المتظاهرين إلى تحديد الذين قاموا بإطلاق النار من أجل المحافظة على سلمية التظاهر".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، حسب كل من الرئيس العراقي برهم صالح، ومنظمة "العفو" الدولية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2019، ويطالبون برئيس وزراء لم يتول مناصب رسمية سابقا ونزيه ومستقل عن الأحزاب وغير مرتبط بالخارج، وخاصة إيران.

ويُصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، والتي يتهمونها بـ"الفساد وهدر أموال الدولة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.