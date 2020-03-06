صحف روسية: اتفاق وقف إطلاق النار سيساهم في تحسين الوضع بإدلب

موسكو/ ديمتري تشيرجيو/ الخليج 365

- "فيدوموستي": البلدين اتفقا على وثيقة مشتركة

- "إزفيستيا": اللقاء بين الرئيسين أردوغان وبوتين، سيساعد في دفع الأمور في إدلب "نحو الأفضل"

- "روسيسكايا جازيتا": الاجتماع الذي استمر 6 ساعات بين الرئيسين الروسي والتركي بشأن إدلب، سيضمن عملية السلام فيها

- وكالة "تاس": كلا البلدين أكدا على حماية وحدة التراب السوري

اعتبرت الصحف الروسية، الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين تركيا وروسيا، أنه سيسهم كثيرا في تحسين الوضع بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وعنونت صحيفة "فيدوموستي" خبرها حول الاتفاق، بعبارة "روسيا وتركيا تتفقان على وقف إطلاق النار بإدلب"، مشيرة أن البلدين اتفقا على وثيقة مشتركة.

بدورها، كتبت صحيفة "إزفيستيا"، في عنوانها لخبر حول الاتفاق: "مرحلة وقف إطلاق النار: وافق القادة على الوثيقة الجديدة"، وأضافت أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، سيساعد في دفع الأمور في إدلب نحو الأفضل.

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من جهتها، أكدت صحيفة "روسيسكايا جازيتا"، أن الاجتماع الذي استمر 6 ساعات بين الرئيسين الروسي والتركي بشأن إدلب، سيضمن عملية السلام فيها.

فيما قالت وكالة "تاس"، في خبر عنونته بعبارة "روسيا وتركيا توصلتا لحل بشأن إدلب"، إن كلا البلدين أكد على حماية وحدة التراب السوري.

والخميس، عقد الرئيسان التركي أردوغان والروسي بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.

وشدد بيان مشترك، توصلت إليه تركيا وروسيا بعد اجتماعين مطولين في موسكو على مستوى الوفود وعلى مستوى زعيمي البلدين، على ضرورة الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية بمنطقة إدلب، وحماية المدنيين هناك، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين منهم دون شروط مسبقة، والحد من إجبار المدنيين على النزوح، وتسهيل عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم الأصلية.



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