قطر: تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، الجمعة، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في دولة قطر من المتواجدين في الحجر الصحي، (حالتان لمواطنين قطريين وحالة ثالثة من أسرتهم من جنسية أخرى) ممن عادوا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الأخيرة.

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