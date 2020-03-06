شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه جديد من «الصحة» للمواطنين العائدين من إيران بشأن فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت وزارة الصحة التنبيه للمواطنين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الـ 14 يوماً الماضية الإفصاح فوراً عن طريق الاتصال على رقم الصحة 937 ومن خارج المملكة 966920005937+، لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها.
كما حثت الوزارة المواطنين الذين يزورون إيران حالياً على الإفصاح عن ذلك فور وصولهم للمملكة، مؤكدة أن ذلك حفاظاً على صحتهم وصحة أسرهم والمجتمع، وتفادياً لتطبيق العقوبات قبل نهاية يوم السبت 12 رجب 1441 الموافق 7 مارس 2020.
وكانت المملكة أعلنت أمس أنه سيتم استثناء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان.
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