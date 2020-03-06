السعودية تعيد فتح الحرمين بعد إغلاقهما للتعقيم من كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السعودية أعادت فتح مسجد الحرم والمسجد النبوي

وكانت السعودية قد أغلقت الحرمين أمام الحجاج الأجانب والسياح من نحو 25 دولة لوقف انتشار فيروس كورونا.

كما قالت إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك، الذين يودون دخول البلاد عليهم الانتظار 14 بعد العودة من خارج المنطقة.

وأوضح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصي بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، فقد تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

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مقدم من Euronews

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واحد من كل خمسة أوروبيين يعاني من التلوث السمعي المضر بالصحة قالت الوكالة في بيان "من الواضح أن الهدف المحدد للعام 2020 القاضي بخفض نسبة التلوث السمعي وتحقيق المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية بالنسبة إلى التعرض للضوضاء، لن يتحقق". Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان شاهد: في حدث نادر صحن الكعبة بلا مصلين ومعتمرين بعد قرار السلطات السعودية إغلاقه Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

كما سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.



ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

كما تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع.