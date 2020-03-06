طهران تنصح مواطنيها بعدم استخدام العملات الورقية بسبب فيروس كورونا

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أعلنت السلطات الإيرانية عن فرض قيود للحد من السفر بين مدنها الكبرى في الوقت الذي تحاول الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 107 إيرانيين على الأقل وذلك حسبما نقلت "BBC".

وأُقفلت المدارس في البلاد حتى أبريل ونصح وزير الصحة سعيد نمكي الناس بعدم السفر خلال فترة إغلاق المدارس كما حث الإيرانيين على تقليل استخدام الأوراق النقدية.

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مقدم من Sky News

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي السلطات الأردنية تزود المطار بأجهزة ترصد "كورونا" اتخذت السلطات الصحية الأردنية إجراءات احترازية مشددة في المطارات، وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا، ومنعا لدخوله وانتشاره، حيث تم تثبيت ماسحات حرارية في صالات القادمين، لفحص درجات حرارة المسافرين. سكاي نيوز عربية

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وارتفع عدد الوفيات الرسمي في إيران أمس الخميس إلى 107، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 591 إلى 3513 حالة.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا" إن عدد الوفيات قد يكون أعلى، استنادا على بيانات من جامعات طبية.

ولم تتضمن البيانات إحصائيات من العاصمة طهران ومحافظة جيلان، وهما من أكثر المناطق تضررا وقالت وكالة "إيرنا" إن عدد الوفيات حسب السجلات الرسمية "غير معروف".