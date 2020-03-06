طهران تنصح مواطنيها بعدم استخدام العملات الورقية بسبب فيروس كورونا

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أعلنت السلطات الإيرانية عن فرض قيود للحد من السفر بين مدنها الكبرى في الوقت الذي تحاول الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 107 إيرانيين على الأقل وذلك حسبما نقلت "BBC".
وأُقفلت المدارس في البلاد حتى أبريل ونصح وزير الصحة سعيد نمكي الناس بعدم السفر خلال فترة إغلاق المدارس كما حث الإيرانيين على تقليل استخدام الأوراق النقدية.
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مقدم من Sky News
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السلطات الأردنية تزود المطار بأجهزة ترصد "كورونا"
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نصائح مفيدة للمسافرين لتجنب كورونا
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وارتفع عدد الوفيات الرسمي في إيران أمس الخميس إلى 107، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 591 إلى 3513 حالة.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا" إن عدد الوفيات قد يكون أعلى، استنادا على بيانات من جامعات طبية.
ولم تتضمن البيانات إحصائيات من العاصمة طهران ومحافظة جيلان، وهما من أكثر المناطق تضررا وقالت وكالة "إيرنا" إن عدد الوفيات حسب السجلات الرسمية "غير معروف".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.