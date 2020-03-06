اخبار الخليج

طهران تنصح مواطنيها بعدم استخدام العملات الورقية بسبب فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت السلطات الإيرانية عن فرض قيود للحد من السفر بين مدنها الكبرى في الوقت الذي تحاول الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 107 إيرانيين على الأقل وذلك حسبما نقلت "BBC".

وأُقفلت المدارس في البلاد حتى أبريل ونصح وزير الصحة سعيد نمكي الناس بعدم السفر خلال فترة إغلاق المدارس كما حث الإيرانيين على تقليل استخدام الأوراق النقدية.

شاهد أيضا: نصائح مفيدة للمسافرين

مقدم من Sky News

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • السلطات الأردنية تزود المطار بأجهزة ترصد

    السلطات الأردنية تزود المطار بأجهزة ترصد "كورونا"

    اتخذت السلطات الصحية الأردنية إجراءات احترازية مشددة في المطارات، وذلك في إطار التصدي لفيروس كورونا، ومنعا لدخوله وانتشاره، حيث تم تثبيت ماسحات حرارية في صالات القادمين، لفحص درجات حرارة المسافرين.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • وفاة خافيير بيريز دي كوييار

    وفاة خافيير بيريز دي كوييار

    أعلنت الأمم المتحدة في بيان، وفاة الأمين العام الأسبق خافيير بيريز دي كوييار. ونعرض في هذا التقرير أبرز أنشطة دي كوييار، أثناء توليه مهامه الرسمية.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية
  • كورونا.. أكثر من 53 ألف حالة شفاء في العالم

    كورونا.. أكثر من 53 ألف حالة شفاء في العالم

    تجاوز عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا، 53 ألف حالة، وهو رقم يمثل أكثر من نصف عدد الإصابات التي تم تسجيلها، ووصلت إلى 95 ألف إصابة في العالم.

    شعار سكاي نيوز عربية سكاي نيوز عربية

1

إلغاء

الإعدادات

إيقاف

Advertisements

HD

HQ

SD

LO

تخطي الإعلان

نصائح مفيدة للمسافرين لتجنب كورونا

سكاي نيوز عربية

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

وارتفع عدد الوفيات الرسمي في إيران أمس الخميس إلى 107، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 591 إلى 3513 حالة.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا"  إن عدد الوفيات قد يكون أعلى، استنادا على بيانات من جامعات طبية.

ولم تتضمن البيانات إحصائيات من العاصمة طهران ومحافظة جيلان، وهما من أكثر المناطق تضررا وقالت وكالة "إيرنا" إن عدد الوفيات حسب السجلات الرسمية "غير معروف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طهران تنصح مواطنيها بعدم استخدام العملات الورقية بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا