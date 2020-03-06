دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

رفعت شركة فيس بوك دعوى قضائية بحق شركة Namecheap لحجز أسماء النطاقات وذلك لسماحها للمستخدمين بحجز أسماء نطاقات مخادعة تتعلق بنطاق فيس بوك الرسمي.

وقامت خدمة البروكسي Whoisguard التابعة للشركة بحجز 45 اسم نطاق تحوي كلمات تتعلق بفيس بوك والشركات التابعة لها مثل instagrambusinesshelp.com, facebo0k-login.com, و whatsappdownload.site وتقول فيس بوك أن هذه النطاقات قد تخدع المستخدمين ويعتقدون أنها رسمية وتابعة لها، لكنها عكس ذلك.

وترى فيس بوك أن هذا انتهاك لعلامتها التجارية المسجلة ويحظر على أي شركة استخدامها، وسبق لها أن أرسلت تحذير إلى Whoisguard التي لم تستجب لها ما دفع فيس بوك للجوء للقضاء.

من جهتها تقول Namecheap أنها تتعامل بجدية بالغة مع شكاوى الاحتيال وإساءة الاستخدام وتحقق في التقارير المتعلقة بهل. أما فيما يتعلق بالعلامات التجارية المحمية فإنها تتبع المعايير المعتمدة في هذا المجال.

Advertisements

وتستخدم أسماء النطاقات المخادعة لشن هجمات تصيد ضد المستخدمين بحيث يمكن من خلالها سرقة حساباتهم عبر نطاقات مشابهة للنطاقات الرسمية، أو تبدو كأنها رسمية.

وسبق أن رفعت فيس بوك دعوى قضائية في اكتوبر الماضي ضد شركة OnlineNIC لحجزها عشرات النطاقات المخادعة بما فيها www-facebook-login.com و hackingfacebook.net، كما استخدم بعضها في هجمات قرصنة وأنشطة مشابهة.

ولشركة OnlineNIC تاريخ كبير بهذا المجال، ففي عام 2008 فازت شركة الاتصالات الأميركية فيرايزون بتعويض يفوق 33 مليون دولار بدعوى قضائية ضدها كونها سجلت 663 اسم نطاق ينتهك حقوق ملكية فكرية تخصها.

التدوينة فيس بوك تقاضي شركة حجز أسماء النطاقات Namecheap ظهرت أولاً على عالم التقنية.