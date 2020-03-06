شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية لم تسجل أى إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أى حالة مصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) فى الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - فى بيان صحفى - إن عدد الحالات المصابة بقى على ما هو عليه عند 58 حالة جميعها مستقرة، باستثناء حالتان تتلقيان الرعاية الطبية فى العناية المركزة، ومازالت حالة إحداهما حرجة، بينما الأخرى مستقرة، فضلا عن تماثل حالة للشفاء.

ودعا السند المواطنين والمقيمين مجددًا، إلى الأخذ بجميع التدابير الوقائية فى مكافحة العدوى، وعدم السفر فى الوقت الحالي، وتجنب التجمعات، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وحفاظًا على صحة المجتمع.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى الوقت نفسه، على ضرورة متابعة القنوات الرسمية لوزارة الصحة، بشأن آخر التطورات والمستجدات، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة.

وأعلنت الحكومة فى توجو الواقعة فى غرب أفريقيا اليوم الجمعة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى البلاد، والحالة لامرأة (42 عاما) تقيم فى العاصمة لومى وزارت بنين وألمانيا وفرنسا وتركيا فى أواخر فبراير وأوائل مارس.

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وقالت الحكومة فى بيان إن المريضة تخضع للعلاج بعد عزلها وإن حالتها مستقرة، وأفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن التلفزيون الصيني، أن 11 إصابة بفيروس كورونا دخلت الصين بطائرة آتية من إيران.

وفي سياق متصل قررت لجنة مكافحة فيروس "كورونا" بمجال الرياضة في إيران، اليوم الجمعة، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية في البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد إلى 20 مارس الجارى، وذكرت اللجنة - في بيان أوردته وكالة أنباء (ارنا) الإيرانية - أن قرار وقف جميع الأنشطة الرياضية في أنحاء البلاد ومنها دوريات كرة القدم وجميع المراكز الرياضية والتمارين والمنافسات، جاء في ضوء تقارير اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية.

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور قد أكد ، أمس الخميس، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 107 أشخاص في حين بلغ عدد المصابين 3513 والمتعافين 739 .

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس حتى نهاية العام الإيراني الجاري بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم بالصين أن مدينة شنجهاي سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنين صينيين أصيبوا بالمرض في الخارج، وأضافت أن الثلاثة طلاب يدرسون في إيران.