شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يتفقد إجراءات الوقاية من "كورونا" في بغداد والبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى جولة تفقدية مفاجئة فى مطار بغداد الدولى، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لمنع انتقال فيروس كورونا بين المسافرين.

وأكد عبد المهدى أثناء حديثه مع العاملين في المطار على ضرورة عدم التهاون بأي حال مع إجراءات الوقاية بكافة تفاصيلها.

وبعد ذلك توجه رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى محافظة البصرة، حيث زار مبنى المستشفى التركي الجديد وبحث مع القائمين عليه إمكانية تخصيص ردهة كاملة لعلاج المصابين بالفيروس.

كما تفقد عبد المهدى الإجراءات في منفذ الشلامچة الحدودي واستمع من هناك لحديث عدد من العاملين فيه ومجموعة من المواطنين حول سبل السلامة المتبعة.

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ورافق عبد المهدى خلال زيارته وزير النقل ومحافظ البصرة ووكيل وزارة الصحة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، حيث تمت ملاحظة التزام القائمين على الإجراءات الصحية والتزامهم بالتعليمات وطرق الفحص وارتداء الملابس الخاصة والكمامات واستخدام مواد التعقيم و كراسات إرشادية للتعريف بطرق الوقاية لمنع الإصابة بالفيروس.

ووجه عبد المهدى بعدم التهاون في الإجراءات الواجب اتباعها واصفا عمل اللجان الصحية العاملة والدوائر المساندة لها بالمهمة الوطنية الكبيرة لحماية أرواح المواطنين و منع انتشار الفيروس في العراق.