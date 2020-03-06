شكرا لقرائتكم خبر عن أتراك ينهالون بالضرب على لاجئ سوري وسط استغاثات سيدة برفقته.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية العربية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لقيام عدد من الأشخاص بضرب شاب لاجيء بعنف وسط استغاثات من سيدة كانت برفقته.

وأوضحت فضائية العربية أن الفيديو لعدد من الأتراك قامو بضرب الشاب بعنف شديد بعد ما تبين لهم أنه لاجيء سوري وسط استغاثه السيدة ورجائها بتركه ولكنهم تجمعوا وقام أحدهم بسحله وسط الشارع.

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فيما تداول الفيديو خلال أقل من 10 دقايق اللالاف من الأشخاص وأعلنوا غضبهم من تصرف الشباب التركي تجاه لاجيء أعزل وبرفقته سيدة، وقال أحد المعلقين على الفيديو "لا حول ولا قوة الا بالله ..لسا بدهم ربنا يرحمهم بشر تجردت من احساسها بالانسانيه"، وقالت أخرى "مظلومين بكل مكان اخواننا السوريين.. الله يفرجها عليهم شعب طيب ويستاهلون كل خير"



