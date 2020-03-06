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أتراك ينهالون بالضرب على لاجئ سوري وسط استغاثات سيدة برفقته.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت فضائية العربية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لقيام عدد من الأشخاص  بضرب شاب لاجيء بعنف وسط استغاثات من سيدة كانت برفقته.

وأوضحت فضائية العربية أن الفيديو لعدد من الأتراك قامو بضرب الشاب بعنف شديد  بعد ما تبين لهم أنه لاجيء سوري وسط استغاثه السيدة ورجائها بتركه ولكنهم تجمعوا وقام أحدهم بسحله وسط الشارع.

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فيما تداول الفيديو خلال أقل من 10 دقايق اللالاف من الأشخاص وأعلنوا غضبهم من تصرف الشباب التركي تجاه لاجيء أعزل وبرفقته سيدة، وقال أحد المعلقين على الفيديو "لا حول ولا قوة الا بالله ..لسا بدهم ربنا يرحمهم بشر تجردت من احساسها بالانسانيه"، وقالت أخرى "مظلومين بكل مكان اخواننا السوريين.. الله يفرجها عليهم شعب طيب ويستاهلون كل خير"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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