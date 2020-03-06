شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والكويت تدينان التفجير الإرهابى قرب السفارة الأمريكية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابى الذى استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية فى تونس العاصمة، والذى تسبب بمقتل رجل أمن وإصابة آخرين، وجددت وزارة الخارجية - فى بيان أوردته وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" التأكيد على موقف المملكة العربية السعودية الرافض لكافة أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدةً وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية الشقيقة فى مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها.

وقدمت العزاء والمواساة، لذوى الضحية، وللحكومة والشعب التونسى الشقيق، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

الكويت تدين الهجوم الارهابي على دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بتونس

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كما أدانت الكويت واستنكرت بشدة، حادث الهجوم الإرهابي أمام دورية أمنية بالقرب من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة تونس، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد آخر من رجال الأمن والمدنيين.