شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تعلن اكتشاف 3 حالات جديدة مصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد19) من المتواجدين في الحجر الصحي، حالتين لمواطنين قطريين وحالة من جنسية أخرى.
وقالت الصحة القطرية، إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 11 حالة.
وكشفت الصحة القطرية، أنه تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام لتلقي العلاج.
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