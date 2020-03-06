شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابيين فى تفجير محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل اليوم الجمعة عنصرين إرهابيين في تفجير إرهابى قرب السفارة الأمريكية من منطقة البحيرة وفق ما أكدته مصادر أمنية لصحيفة الشروق التونسية. وكانت السلطات التونسية أعلنت سقوط قتيل على الأقل و5 جرحى فى التفجير الإرهابى قرب السفارة الأمريكية حسبما ذكرت شبكة العربية دون نت. Advertisements يذكرأن، أفاد موقع "24" الإماراتى، بسماع دوى تفجير قرب السفارة الأميركية فى العاصمة التونسية، حيث أشار الموقع إلى تفجير إرهابى نفسه قرب مبنى السفارة الأميركية، اليوم الجمعة، دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى حتى الآن.

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