شكرا لقرائتكم خبر عن منع "الشيشة" فى مقاهى الكويت إلى حين تقييم الوضع الصحى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بلدية الكويت عن تكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة على صالونات الحلاقة والمعاهد الصحية والمقاهى للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى من شأنها المحافظة على الصحة العامة.

وقالت البلدية، فى بيانها، إن فرقها التفتيشية الميدانية ستقوم بواجبها فى تطبيق القانون بصرامة على المخالفين خصوصا بعد تلقيها، من وزارة الصحة الكويتية، ما يحث على ضرورة تشديد الرقابة على جميع العاملين فى صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية، بالإضافة إلى التنبيه على جميع المقاهى بمنع تداول الأرجيلة "الشيشة" فى الوقت الراهن وحتى إشعار آخر وإلى حين تقييم الوضع الصحى فى البلاد.

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وحث البيان، الذى نقلته الجريدة الكويتية، العاملين فى تلك المواقع بضرورة العمل على ضمان بيئة صحية جيدة والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات والمطهرات والمعقمات وذلك حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين والمقيمين من خلال الوقاية والتى هى خير من العلاج.

وفي هذا الإطار أعلنت البلدية عن تشكيل فريق لتغطية الجولات الميدانية التي ستنطلق اليوم لأداء مهامها بالتعاون والتنسيق مع أفرع البلدية في المحافظات لهدف تنفيذ قرار وزارة الصحة المشار إليه.

وأهابت ادارة العلاقات العامة بالبلدية بأصحاب الصالونات والمعاهد الصحية والمقاهي التعاون مع فرق البلدية واستيعاب الهدف الذي استدعي تكثيف الرقابة والجولات، مؤكدة ثقتها فى تكاتف الجميع لتحقيق مصلحة تتمثل فى المحافظة على الصحة العامة.