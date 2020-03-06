شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية التونسية تكشف تفاصيل العملية الارهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية التفاصيل الكاملة للعملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، موضحة قيام شخصين صباح اليوم الجمعة باستهداف دوريّة أمنيّة مركّزة بمنطقة البحيرة 2 بالشّارع المقابل للسّفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".

وقد أسفرت هذه العمليّة عن مصرع الإرهابيّيْن وإصابة 05 أفراد أمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدنيّ إصابة خفيفة، هذا، ويتابع المجلس الوزاري التونسى المنعقد بقصر قرطاج هذا الصّباح تطوّرات هذه العمليّة.

وقد وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة، وستقوم وزارة الدّاخليّة بمدّ الرّأي العامّ بكلّ المستجدّات في الإبّان.

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يذكرأن، أفاد موقع "24" الإماراتى، بسماع دوى تفجير قرب السفارة الأميركية فى العاصمة التونسية، حيث أشار الموقع إلى تفجير إرهابى نفسه قرب مبنى السفارة الأميركية، اليوم الجمعة، دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى حتى الآن.

وفى السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام تونسية، بأن شخصا كان يتجول بدراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفًا دورية أمنية فى الطريق المحاذى للسفارة الأمريكية فى العاصمة تونس، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.