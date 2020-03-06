شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورا من تفجير انتحارى لنفسه قرب السفارة الأمريكية فى العاصمة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع منذ قليل تفجير إرهابي انتحارى قرب السفارة الأمريكية في تونس، حيث لم تصدر أى بيانات رسمية بشأن الحادث، وذكرت وسائل إعلام أن الإرهابى كان يستقل دراجة نارية، وأقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذى لمقر السفارة الأميركية في منطقة البحيرة"



تفجير تونس (1)

وفور الحادث، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا توتير، صورا جديدة من موقع الحادث، بعد لحظات قليل من التفجير.



تفجير تونس (2)

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تفجير تونس (3)

وكان راديو "موزاييك التونسى" قد رجح عدم وجود ضحايا "باستثناء الإرهابي الذي فجر نفسه"، في حين أكد شهود عيان لموزاييك أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قرب المكان.