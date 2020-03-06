كورونا.. إيسيسكو تدعو لبدائل تعليمية حال غلق المدارس مؤقتا

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الجمعة، إلى الاعتماد على بدائل في قطاع التعليم حال اقتضى الحال إغلاق المدارس مؤقتا بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

جاء ذلك في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه صادر عن المنظمة التي تتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقرا لها.‎

ودعا البيان إلى "اعتماد البدائل التعليمية المتوفرة في كلّ بلدٍ حسب الإمكانات المتاحة محليا، حال اقتضى الأمر إغلاق المؤسسات التربوية مؤقتا في الأقطار (الدول الأعضاء) التي تشهد نُـذر تفشّي هذا الدّاء، والاستعاضة عن المتابعة الحضورية للدروس"، دون تفاصيل أكثر عن البدائل المحتملة.

وأعربت المنظمة عن استعدادها التام لدعم جهود الدول الأعضاء، بما يضمن استدامة الحق في التعليم، وانتظام العملية التعليمية في أنسب الظروف.

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وأضافت: "بالنظر إلى ما يواجهه العالم من مخاطر تفشّي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإزاء الانعكاسات الخطيرة لانتشار هذا الوباء في عالمنا الإسلامي، تدعو الجهات المختصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال في الدول الأعضاء إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، توقياً لمسببات هذا الداء، واتخاذ التدابير الأسرع والأنجع في الحد من انتشاره".

وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض



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