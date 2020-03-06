مسؤول مغربي: وضعنا خطة للتعامل مع 10 آلاف إصابة بكورونا

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

قال مسؤول مغربي، الجمعة، إن بلاده وضعت مخططا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد يفترض تسجيل 10 آلاف حالة مؤكدة، عقب الإعلان عن تسجيل ثاني إصابة في الممكلة، الخميس.

جاء ذلك على لسان مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالعاصمة الرباط حول الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس.

وقال اليوبي، "وضعنا مخططا لمواجهة الفيروس، يضم ثلاث مراحل، يتراوح فيها تقدير الحالات المؤكدة المحتملة، ما بين 50 و10 آلاف حالة إصابة مؤكدة".

وتابع "سنلجأ إلى العيادات الخارجية للحالات البسيطة، وإلى المؤسسات التابعة لقطاعات حكومية أخرى، وسنعتمد على المستشفيات بالنسبة للحالات الحرجة فقط".

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والخميس، أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل ثانِ إصابة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطنة عائدة من إيطاليا، تبلغ من العمر 89 سنة، ووصفت وضعها الصحي بـ"الحرج". بعد تسجيل أول إصابة بكورونا، الإثنين، لمواطن عائد من إيطاليا أيضا.

وأوضح اليوبي، أن "السلطات المغربية قامت بجرد، عدد الأشخاص الذين خالطوا المواطنين المغربيين اللذين تأكدت إصابتهما بكورونا، وبلغ عددهم 260 شخصا".

وقررت السلطات المغربية، الخميس، منع تنظيم جميع التظاهرات الثقافية والرياضية، التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، أو تلك التي يشارك فيها ألف شخص فما فوق من المقيمين في حالة إقامتها في أماكن مغلقة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أزيد من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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