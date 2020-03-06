إصابة عشرات الفلسطينيين خلال تفريق مسيرة ضد الاستيطان بالضفة

قلقيلية (الضفة) / قيس أبو سمرة / الخليج 365



أصيب فلسطينيان بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال مراد اشتوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم، شرقي قلقيلية (شمالي الضفة)، للأناضول، إن مواطنين أصيبا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق خلال تفريق المسيرة الأسبوعية في البلدة وتمت معالجتهم ميدانيا.



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واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق مظاهرة اليوم.



وينظم يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

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