وزير الصحة اللبناني: كورونا انتقل لمرحلة الانتشار ببلادنا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

حذر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، الجمعة، من أن فيروس "كورونا" المستجد خرج من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حسن في مستشفى البوار الحكومي شمال العاصمة بيروت عقب جولة تفقدية شمالي البلاد.

وقال حسن: "خرجنا من مرحلة احتواء كورونا، ونشهد اليوم انتشارا للفيروس، وهناك 4 حالات مجهولة المصدر لدينا، ونعمل على تتبعها".

وأضاف: "حصل تطور غير محسوب في الساعات الـ48 الماضية؛ بحيث تبين أن حالات مصابة بكورونا تسربت إلى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة"، دون تحديد.

وشدّد على أنّ "الإجراءات الإحترازية مهمّة والجميع مسؤول".

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وتابع: "كلّ تصريح لمسؤول يجب أن يكون على درجة عالية من الدقة، ورأينا بعض السياسيين يسلّطون الضوء على الإيجابيات وينتقدون السليبات وهذا أمر جيّد".

ووفق الوزير، فإن "الوزراة رفعت درجة تدخّلها ومسؤوليتها إلى مستوى أعلى" من أجل التصدي للفيروس، مجددا الدعوة إلى تفادي التجمّعات والتخفيف من حدّة التواصل.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 16.

وظهر فيروس كورونا، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.