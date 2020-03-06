الغنوشي يندد بالعملية الإرهابية: تونس عصية على الإرهاب

تونس / يامنة سالمي / الخليج 365



ندد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالعملية الإرهابية التي استهدفت، الجمعة، دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة.



وقال الغنوشي، في تدوينة عبر "فيسبوك": "نندد بالعملية الإرهابية التي استهدفت السفارة الأمريكية هذا الصباح ونحمد الله على لطفه وعلى حفظه".



وأضاف: "تونس بوحدتها وأمنها الجمهوري عصية على الإرهاب، ولن تثنينا المؤامرات على مواصلة مسيرتنا الديمقراطية".



وتابع: "عاشت تونس آمنة مطمئنة والخزي لكل المتآمرين".



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وعبر بيانات لها، أعلنت الدّاخليّة التونسية مقتل ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين إضافة إلى مدني، صباح الجمعة، إثر قيام إرهابيين اثنين بتفجير نفسيهما في دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في العاصمة تونس.



من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية بتونس أن فرق الطوارئ بصدد التعامل مع تداعيات التفجير الذي وقع بالقرب من مقرها.

ودعت السفارة، في بيان، إلى عدم التواجد بمحيطها ومتابعة وسائل الإعلام والتزام التعليمات الأمنية.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 14.30 ت.غ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.