كورونا.. تأجيل تصفيات دولية للتايكواندو في الأردن

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادان الآسيوي والدولي للتايكواندو، الجمعة، على طلب أردني بتأجيل استضافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد".

جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا"، نقلا عن الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات.

ووفق المصدر ذاته، فإن البطولة تم تأجيلها حتى نهاية مايو/ أيار المقبل، والتي كان من المقرر إقامتها في الأردن بين 10 ـ 12 أبريل/ نيسان المقبل، قبل أن يطلب اتحاد التايكواندو تأجيلها.

ولفت العبداللات، إلى أن "اتحاد التايكواندو تسلم الموافقة على تأجيل البطولة، بناء على طلب سابق قدمه الأردن".

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وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو، منح الأردن شرف استضافة التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، ودورة الألعاب البارالمبية عن قارة آسيا.

وسيتأهل من خلال تصفيات قارة آسيا 16 لاعبا ولاعبة في 8 أوزان، حيث سيتأهل أول وثاني كل وزن للأولمبياد.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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