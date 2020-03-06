الداخلية التونسية: مقتل أمني جراء الهجوم قرب السفارة الأمريكية

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365



أعلنت الدّاخليّة التونسية، عن مقتل أحد قوات الأمن الدّاخلي جراء التفجير الانتحاري الذّي وقع صباح الجمعة، واستهدف دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية بتونس.

جاء ذلك وفق بيان للداخلية اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، أوضحت فيه أن العنصر القتيل هو الملازم أوّل "توفيق محمّد الميساوي".

وظهر الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، مقتل العنصر دون أن تذكر تفاصيل إضافية عنه.

ووفق بيان سابق لها، ذكرت الدّاخلية، أنّ "إرهابيين فجرا نفسيهما مستهدفين دورية أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية ما أسفر عن مصرعهما وإصابة 5 أمنيين إصابات متفاوتة الخطورة ومدني بإصابة خفيفة."

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كما أكدت أنّ المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصّباح يتابع تطوّرات هذه العمليّة، فيما وضعت كافّة الوحدات الأمنيّة في حالة تأهّب قصوى لمجابهة أيّة مخاطر محتملة.

من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية بتونس في بيان لها الجمعة، أن فرق الطوارئ بصدد التعامل مع تداعيات التفجير الذي وقع بالقرب من مقرها.

ودعت السفارة، في بيانها، إلى عدم التواجد بمحيطها ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية، على خلفية التفجير الانتحاري.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 13.45 ت.غ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.