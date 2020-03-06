«حماية المستهلك» تحذر من استغلال أزمة «كورونا» لرفع الأسعار

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

حذرت جمعية حماية المستهلك، كافة المتاجر من استغلال الوضع الحالي المتعلق بفيروس كورونا الجديد، بالعمل على رفع الأسعار أو الامتناع عن البيع، مطالبة المستهلكين بالتواصل مع وزارة التجارة في حال تم رصد مثل هذه المخالفات.

أوضحت ذلك الدكتورة سمر القحطاني، أمين جمعية حماية المستهلك، مشددة على أن تداول الشائعات ونشرها يعد ضمن الجرائم المعلوماتية الإلكترونية، وقد يترتب على ذلك أضرار جسيمة، حسب “عكاظ”.

وأكدت أن الجمعية تكثف جهودها لمتابعة المستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مشيرة إلى أن الجمعية تساند جهود الجهات ذات العلاقة بتزويدها بكل ما يردها من استفسارات أو شكاوى تتعلق بالفيروس، وما قد يتبعه من استغلال بعض المتاجر برفع الأسعار بشكل غير مبرر.