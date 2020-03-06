شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة دخول العاصفة الرملية إلى القريات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة دخول العاصفة الرملية الجدارية إلى أجواء مدينة القريات، إذ ظهرت بدايات العاصفة وهي تزحف تدريجيا على المنطقة.

كما أظهر مقطع الفيديو حركة السيارات في أحد الطرق، قبل أن تبدأ سماء المدينة في الإظلام بفعل كثافة وقوة العاصفة الرملية، التي حجبت ضوء الشمس تماما.