هل يمكن تقسيط رسوم «الإقامة المميزة»؟.. توضيح رسمي

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أجاب مركز خدمات الإقامة المميزة، على استفسار ورده عن إمكانية تقسيط دفع رسوم الإقامة المميزة، في سبيل الحصول على المميزات التي سيتمتع بها المقيمون جراء استخراج الإقامة المميزة.

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وأوضح المركز في تغريدة بحساب خدمات الإقامة المميزة على «تويتر»، أن الرسوم محددة المدة تبلغ 100 ألف ريال سنوياً، فيما تبلغ رسوم الإقامة المميزة الدائمة 800 ألف ريال تُدفع مرة واحدة.

وأضاف المركز ردا على تساؤل حول إمكانية تقسيط الرسوم، أن النظام نص على أن رسوم الإقامة المميزة تدفع مرة واحدة.