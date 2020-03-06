دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة ترتيب المواقع في نتائج بحث جوجل سيعتمد على نسخة الهواتف الذكية بشكل رئيسي

ستبدأ جوجل باعتماد جودة المواقع على الهواتف الذكية كعامل أول لإظهارها في نتائج محرك البحث الخاص بها.

أعلنت شركة جوجل أنها ستبدأ بتقييم جميع المواقع لإظهارها في محرك البحث بناءً على النسخة التي تظهر على الهواتف الذكية أولًا، حيث بدأت هذه الخطوة منذ فترة على بعض المواقع لكنها الآن ترغب بجعلها اجبارية لجميع المواقع الموجودة في محرك البحث بحلول شهر سبتمبر 2020.

تقول جوجل أن 70% من المواقع الظاهرة في نتائج محرك البحث خاصتها تعتمد على ترتيب الموقع بناء على نسخة الهاتف.

وبما أن معظم عمليات البحث والتصفح تتم من خلال الهواتف الذكية، فإن الشركة ترى في ذلك خطوة طبيعية لاتخاذ المسار.

وهذا يعني أن جميع الأمور المتعلقة بتصنيف المواقع في نتائج محرك بحث جوجل ستكون موحدة بين نسختي الهاتف الذكي وسطح المكتب؛ حيث يكون على سبيل المثال متن النص الظاهر أسفل الخبر في نتيجة البحث “Meta Description” موحد بنفس الحد المسموح من الأحرف بين مختلف المواقع، وهو الحال مع العناوين وروابط الفيديو والصور في المواضيع المنشورة.

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وبحسب كلام الشركة، فإنها ستقوم بدعم جميع المواقع للتوجه نحو تحسين نسخة الهاتف للانتقال للمرحلة القادمة قبل شهر سبتمبر.

لذلك، بحال كنت تمتلك موقعًا فعليك تحسين ظهوره على الهواتف الذكية ابتداء من الآن لتحسين ظهوره في نتائج بحث جوجل.

المصدر:

Google Blog Webmasters

التدوينة ترتيب المواقع في نتائج بحث جوجل سيعتمد على نسخة الهواتف الذكية بشكل رئيسي ظهرت أولاً على عالم التقنية.