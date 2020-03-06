دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Macbook Pro: إليكم أبرز مواصفاتها

ذكرت تسريبات تقنية أن شركة آبل الأمريكية تستعد قريباً لطرح نسخة جديدة من حاسبها الشهير MacBook Pro الشخصي، والتي حرصت من خلالها على توفير أفضل المميزات والمواصفات لعملائها.

مواصفات حاسوب MacBook Pro الجديد

ووفقاً لما جاء في هذه التسريبات، فإن النسخة الجديدة من MacBook Pro ستحمل شاشة مقاسها 14 بوصة، وهي مزودة بتقنية Mini-LED التي تمنح دقة أكبر وتبايناً أفضل للصور المعروضة عليها، كما أنها تجعل الألوان أكثر واقعية مقارنة بشاشات LCD الموجودة في حواسب آبل الحالية.

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وأشارت التقارير إلى أن الحاسوب الشخصي الجديد لن يحمل لوحة مفاتيح Butterfly التي اشتكى مستخدمو آبل من مشاكلها في الموديلات السابقة، وأنه سيستبدلها بلوحة مفاتيح محسنة يصدر عنها أقل قدر ممكن من الضجيج عند استخدام المفاتيح، كما أنها ستكون مزودة بملحقات مطاطية خاصة لمنع تسرب الغبار والماء إليها.

وقالت التسريبات أن الجهاز الجديد سيكون مدعماً بمعالج من نوع Intel Core ثماني النواة من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 جيجاهيرتز، مع خاصية Turbo Boost.

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وبالإضافة إلى هذا، فإن حاسوب MacBook Pro الجديد سيحمل قرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 1 أو 2 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائية قد تصل سعتها إلى 32 جيجابايت، وذلك بحسب ما ذكرته التقارير المسربة.المزيد:

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