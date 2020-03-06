دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة موتورولا تكشف عن هاتف Moto G8 بكاميرا ثلاثية في الخلف

هاتف Moto G8 من موتورولا يأتي مع كاميرا ثلاثية بالخلف بعد نحو عام تقريبًا من إطلاق هاتف Moto G8 Plus.

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاقها لهاتف Moto G8 بعد ما يقارب العام من إطلاق النسخة Moto G8 Plus وعلى غير العادة مع باقي الشركات، لكن المعتاد في هذا الهاتف كان قدومه بتصميم شبيه بأغلب التصميمات الموجودة في السوق مع كاميرا خلفية ثلاثية على الجانب الأيسر وكاميرا أمامية على شكل ثقب في الشاشة على الجهة اليسرى.

يمتلك الهاتف الجديد مزايا محسنة عن سابقه Moto G7 من حيث قدومه ببطارية 4,000 ملي أمبير مقارنة مع 3,000 للنسخة السابقة والتي تقول الشركة عنها أن بمقدورها العمل حتى 40 ساعة متواصلة على شحنة واحدة! لكنها في نفس الوقت وفرت شاحن بقوة 10 واط في الصندوق مقارنة مع شاحن 15 واط في النسخة السابقة التي حملت بطارية أصغر.

الهاتف يحمل مزايا أخرى موجهة للفئة المتوسطة تجعله يتواجد بين نسخة G8 Play ونسخة G8 Plus التي أطلقتهما بفترة سابقة.

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كاميرا خلفية – 3 عدسات بدقة 16 ميجا بكسل رئيسية، 8 ميجا بكسل واسعة بدرجة 119، و2 ميجا بكسل ماكرو.

كاميرا أمامية – بدقة 8 ميجا بكسل على شكل ثقب في الشاشة.

شاشة بقياس 6.4 بوصة بدقة HD+.

معالج Snapdragon 665 من كوالكوم.

ذاكرة رام 4 جيجا بايت.

بطارية 4,000 ملي أمبير / ساعة.

شاحن بقوة 10 واط في الصندوق.

منفذ سماعة تقليدي 3.5 مم.

نظام تشغيل أندرويد 10.

وضع Gametime للألعاب.

السعر يبدأ من 280 دولار أمريكي – سيكون الهاتف متاحًا في البرازيل على أن يصل عدة أسواق أخرى في الأسابيع القادمة.

مزايا هاتف موتورولا Moto G8

المصدر:

Motorola

التدوينة موتورولا تكشف عن هاتف Moto G8 بكاميرا ثلاثية في الخلف ظهرت أولاً على عالم التقنية.