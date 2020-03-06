دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه هي خطوات تفعيل الوضع الليلي بتطبيق واتساب

أطلقت منصة واتساب خاصية "الوضع الليلي" لتطبيقها للتراسل الفوري وهي الميزة التي طال انتظارها من قبل مستخدميها سواء حاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أو آي أو أس IOS.

الوضع الليلي يجعل خلفية التطبيق في سوداء اللون وكذلك المحادثات تكون سوداء مما يجده البعض من مستخدمي منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مريحًا للعين؛ حيث نستعرض في التقرير التالي خطوات تحويل واتساب للوضع الليلي:

بالنسبة لهواتف آبل يمكن لحامليها التحويل للوضع الليل بتحديث المستخدم للتطبيق وإن لم يتم تحديثه بشكل أوتوماتيكي على المستخدم الذهاب لتطبيق واتساب على متجر "أبل ستور" والنقر على كلمة "تحديث" وإن لم تكن موجودة، فيعني ذلك أن التطبيق تم تحديثه أوتوماتيكيا.

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وبعد تحديث التطبيق، على المستخدم الذهاب للإعدادات العامة للهاتف، ثم اختيار خاصية "شاشة العرض والإضاءة"، ثم اختيار "الوضع الغامق"، بدلا عن "الوضع الفاتح"، مما سيحول خلفية الهاتف إلى السوداء، وكذلك تطبيق واتساب.

وبالنسبة لحاملي الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد فعلى المستخدم في البداية تحديث التطبيق من خلال متجر "غوغل ستور"، بالنقر على تطبيق واتساب واختيار خاصية التحديث.

تحديث الوضع الليلي للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويدوبعد تحديث التطبيق، على المستخدم الدخول لواتساب واختيار "الخصائص" أو "settings "، ثم اختيار قسم "الدردشات"، ثم اختيار لون الخلفية، سواء الغامق أو الفاتح.المزيد:

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