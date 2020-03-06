العراق يعلن تعافي أول مصاب بفيروس كورونا

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تعافي أول مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد من بين 38 حالة إصابة مؤكدة توفي منها 3 أشخاص حتى الآن.



وقال مدير دائرة صحة الكرخ ببغداد (تابعة لوزارة الصحة) جاسب الحجامي، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن أحد المصابين بفيروس كورونا تعافى تماما وغادر مستشفى الفرات الحكومي ببغداد.



وأضاف الحجامي، أن هذه أول حالة تعافي في العراق من الفيروس.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في عموم البلاد إلى 3.



وسجل العراق أول إصابة بالفيروس في 24 فبراير/شباط الماضي، في حين سجلت أولى الوفيات الأربعاء الماضي.

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وفي ميسان (جنوب)، قال مدير عام دائرة الصحة علي محمود العلاق، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج الفحص المختبري لـ10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مختبرات الصحة المركزية في العاصمة بغداد جاءت سلبية".



وفي 28 فبراير الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لـ10 أيام.



كما قرر العراق منع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية، فضلاً عن حظر دخول الأجانب الوافدين من الدول التي سجلت إصابات بالفيروس.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.



وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أزيد من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.